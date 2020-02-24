Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко

 
Ексклюзивы
1/5
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 657
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1467
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4302
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1908
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1908
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5013
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 972
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1746
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5769
Фото
Все фото
5
6
5
4
4
Открылась выставка об истории украинского языка
Открылась выставка об истории украинского языка
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
Видео
Все видео
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Переплюнул киевлянина - тренер-хорват дал комментарий на украинском
Переплюнул киевлянина - тренер-хорват дал комментарий на украинском
Американка поразила исполнением песни "Два кольори"
Американка поразила исполнением песни "Два кольори"
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1800
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1908
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1143
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 1953
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 16:55

Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко

  Комментировать
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
Экс-спикер заявил, что наступление на язык является наступлением на идентичность. Фото: Delo.ua

Бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у нынешней власти не получится пересмотреть языковой закон.

"Украинский язык различные оккупанты и их прислужники в Украине всегда пытались уничтожить. Потому что знали, что для украинцев именно язык является основой осознания себя отдельным и единым народом. Для "русского мира" ненавистной является независимая Украинская Держава, невыносимым является украинский язык", - написал он в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков прокомментировал работу Рады над изменениями языкового закона

Он заявил, что наступление на украинский язык - это наступление на украинскую идентичность, на украинскую государственность. Ответ украинцев будет адекватным.

"Не сейте этот московский ветер, потому что пожнете украинскую бурю", - подытожил Парубий.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что нардепы на базе комитета начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. По его мнению, принятие языкового закона заложило риски для общества и новых депутатов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Воевал с Москвой и знал 10 языков - умер величайший полководец

Польша и Россия заключили соглашение, которое касалось украинцев

Впервые начали процедуру импичмента против американского президента

Украинский командир попал в окружение

Подозреваемых нет: что известно о следствии по делу ДТП с участием Кулебы

Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Порнографический журнал написал о первом сексе священника

Построили канал, который соединил океаны

Самое читаемое
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 29295
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 26453
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 17532
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 16949
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 16308
Сьогодення
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
 2 Просмотров: 3096
Суд заставил украинизировать сайт интернет-магазина
Суд заставил украинизировать сайт интернет-магазина Просмотров: 702
Украинский язык вошел в топ-50 самых распространенных в мире
Украинский язык вошел в топ-50 самых распространенных в мире Просмотров: 1116
День родного языка: 9 интересных фактов об украинском
День родного языка: 9 интересных фактов об украинском Просмотров: 828
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
2
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
1
Пенсіонерам завжди раді
1
Безжалостный приговор Клаудии Рогге: "индивидуальности нет, все люди одинаковы и играют одну и ту же роль"
Голосов: 58
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua