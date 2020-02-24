Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко

Экс-спикер заявил, что наступление на язык является наступлением на идентичность. Фото: Delo.ua

Бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у нынешней власти не получится пересмотреть языковой закон.

"Украинский язык различные оккупанты и их прислужники в Украине всегда пытались уничтожить. Потому что знали, что для украинцев именно язык является основой осознания себя отдельным и единым народом. Для "русского мира" ненавистной является независимая Украинская Держава, невыносимым является украинский язык", - написал он в Facebook.

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Он заявил, что наступление на украинский язык - это наступление на украинскую идентичность, на украинскую государственность. Ответ украинцев будет адекватным.

"Не сейте этот московский ветер, потому что пожнете украинскую бурю", - подытожил Парубий.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что нардепы на базе комитета начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. По его мнению, принятие языкового закона заложило риски для общества и новых депутатов.