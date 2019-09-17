Библиотека Конгресса США начала правильно писать название Киева

Библиотека присоединилась к #KyivNotKiev. Фото: "Цензор"

Библиотека Конгресса США начала использовать украинскую транслитерацию названия Киева.

"Друзья, только получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребует времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели", - сообщили в МИД в рамках своей онлайн-кампании #CorrectUA.

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В октябре 2018 МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предусматривает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

Международный аэропорт Барселоны начал использовать украинскую транслитерацию названия Киева.