Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

Ирма Витовская снялась в информационном ролике. Фото: "Язык объединяет"

Актриса Ирма Витовская снялась в видео, которое информирует о вступлении в силу нормы языкового закона о сфере обслуживания.

С 16 января все поставщики услуг обязаны обслуживать на украинском языке, сообщает "Язык объединяет".

Информационные ролики будут распространяться в интернете и на центральных и местных телеканалах.

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Информационную кампанию поддержали лидер группы Kozak System Иван Лене, актер Юрий Дьяк, актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев. Техническую поддержку обеспечили "Эспрессо-TV" и компания "Евромедиа".

С 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский. За нарушение будут штрафовать, но к этому будут доходить редко, считает сокоординатор ОО "Пространство Свободы" Тарас Шамайда. Абсолютное большинство работников изучали украинский или слышали от окружающих. Поэтому обслуживать на нем смогут.