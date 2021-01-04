Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 441
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4122
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 846
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1458
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1773
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 837
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2583
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1125
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
18
8
6
10
6
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
&quot;Разве что у каких-то забегаловок русские вывески&quot; - как на Крещатике выполняют языковой закон
"Разве что у каких-то забегаловок русские вывески" - как на Крещатике выполняют языковой закон
Видео
Все видео
Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны
Попытки "слуг" изменить языковой закон - это действия пятой колонны
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 576
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 441
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1305
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1062
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 15:23

Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

  Комментировать
Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Ирма Витовская снялась в информационном ролике. Фото: "Язык объединяет"

Актриса Ирма Витовская снялась в видео, которое информирует о вступлении в силу нормы языкового закона о сфере обслуживания.

С 16 января все поставщики услуг обязаны обслуживать на украинском языке, сообщает "Язык объединяет".

Информационные ролики будут распространяться в интернете и на центральных и местных телеканалах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будут бить по репутации - языковой омбудсмен прокомментировал штрафы

Информационную кампанию поддержали лидер группы Kozak System Иван Лене, актер Юрий Дьяк, актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев. Техническую поддержку обеспечили "Эспрессо-TV" и компания "Евромедиа".

С 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский. За нарушение будут штрафовать, но к этому будут доходить редко, считает сокоординатор ОО "Пространство Свободы" Тарас Шамайда. Абсолютное большинство работников изучали украинский или слышали от окружающих. Поэтому обслуживать на нем смогут.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Актеры напомнили, когда сфера обслуживания должна перейти на украинский язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Искусствоведа расстреляли за отказ подписать акт на снос церкви

Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея

В США диктатора назвали "человеком года"

Запретили оборот иностранной валюты

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

Самое читаемое
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 16623
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 11988
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 11808
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 10504
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 8919
Сьогодення
Объяснили, как будет выглядеть экзамен по украинскому языку для госслужащих
Объяснили, как будет выглядеть экзамен по украинскому языку для госслужащих Просмотров: 270
Экзамен с украинского языка должны здавать чиновники
Экзамен с украинского языка должны здавать чиновники Просмотров: 396
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
 1 Просмотров: 1440
В Колизее появился аудиогид на украинском языке
В Колизее появился аудиогид на украинском языке Просмотров: 81
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
 Просмотров: 2583
Больше всего комментируют
5
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 492
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть