4-летняя девочка ведет блог об украинском языке - трогательное видео

В сентябре выйдет сериал "Христя і Бомко" об украинском языке. Фото: "Вголос"

Львовянка 4-летняя Кристина Дуда ведет блог об украинском языке.

Ее мать Леся Дуда основала языковую мастерскую "Слово на нОво". На курсах у нее носители языка улучшают свой украинский. Также она написала проект изучения языка детьми. Подала его на конкурс в украинском культурном фонде. Однако программа "Дети культуры", в рамках которой проходил конкурс, имеет условие - 25% финансирования авторы проект должны собрать на платформе "Спильнокошт", сообщает "Вголос".

Девочка выпускает видео, в которых объясняет правильное употребление украинских слов.

"Много отзывов получила о словосочетании "бляха-муха" и "это - капец". Тогда Кристина была у бабушки, и она научила девочку заменять эти словосочетания на "звездочка моя ясная". Аудитории это понравился такой креативный подход", - сказала мать.

Они снимают детский учебный проект "Христя і Бомко". Будет состоять из 10 серий. Кристина познакомится на детской площадке с неизвестным существом, которое не умеет разговаривать. Оно сможет говорить только слово "бом". Девочка будет учить своего друга разговаривать.

В съемках принимает участие детский психолог. Она будет объяснять родителям, на какие моменты нужно обратить внимание. С ней согласовывали образ Бомко. В видео сознательно не используют суржик, чтобы дети его подхватывали.

"У нас со сценаристом были одни представления. А психолог предложила с другого ракурса посмотреть", - сказала Леся Дуда.

Для существа заказали ростовую куклу. Операторам пришлось привыкать снимать ее, она оказалась большой.

"Есть сцена, где дети приходят в гости и угощаются печеньем. И вот дети заходят в кадр и становятся спинами к камере. Так, оператор, конечно, не утверждает кадр. Мы объясняем, как стать, чтобы дети поняли. Забегают, становятся как надо, берут печенье и опять - спинами к камере! А тогда мы поняли, что они поворачиваются лицом к Бомко. Пришлось его переставить", - рассказала Дуда.

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В проекте участвуют звезды. Согласие уже дали Кристина Соловей, Онука, Евгений Клопотенко и группа Go_A. Но они примут участие дистанционно.

"Так, Евгений Клопотенко звонит, когда Христя с Бомко будут печь печенье. Когда его менеджер ознакомилась с нашей идеей, то мы сразу получили согласие", - рассказала Дуда.

Первая серия выйдет в сентябре на YouТube-канале языковой мастерской "Слово на нОво".

Блогер 22-летний Андрей Шимановский создает в соцсети TikTok видео о правилах украинского языка и словах, которыми следует заменить суржик. Имеет более 150 тыс. подписчиков. "Много людей, общественных деятелей поднимают хайп на фоне языкового вопроса. Такие действия только добавляют конфликтности, - считает он. - Это не идет на пользу украинскому. Нужно показывать его достоинства и преимущества. Осуждение и провоцирование не поощряют изучать язык".