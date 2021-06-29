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вторник, 29 июня 2021 14:23

Почему в эротических снах можно увидеть бывших

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Почему в эротических снах можно увидеть бывших
Одной из причин того, что снятся бывшие, является неполное ситуация. Фото: pixabay

Человек видит сны благодаря работе бессознательной части мозга.

И мужчинам, и женщинам секс снится регулярно, но они не всегда видят в нем настоящих партнеров, пишет "Наша мама".

Часто в эротических снах люди видят бывших партнеров и это имеет значение. По словам экспертов, особенно нужно учитывать сны, которые часто повторяются, и те, что больше всего впечатляют.

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Одной из причин того, что снятся бывшие, является незавершенная ситуация. То есть человек до сих пор скучает по той близости, которая была когда-то, а теперь исчезла.

Сон также может означать желание вернуть бивших. В то же время, может иметь противоположное значение - отношения разорваны, а секс во сне - прощальный.

Еще один из вариантов, на который стоит обратить внимание - секс с бывшим во сне может быть предупреждением, чтобы не повторять старых ошибок. Поэтому бывший возлюбленный часто снится женщинам, которые готовы или начинают новые отношения.

Секс в жаркую погоду может быть не слишком комфортным для партнеров. Но есть советы, как не испортить процесс и получить максимум удовольствия. Например, заниматся любовью в прохладном душе или ванне будет удобнее, чем в жаркой спальне. Если выбрать оптимальную температуру для тела, то ощущения будут приятными. Можно принять контрастный душ вместе, а затем перейти в другую комнату.

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