На крыше или в самолете: 10 необычных мест для секса

"Секс в общественных местах комфортный тогда, когда народ возле вас тоже чувствует себя так же. Поэтому лучше отправляйтесь на свингер-пати", - советует эксперт по сексу Юлия Гайворонская. Фото: info-mir.com.ua

Чтобы разнообразить сексуальную жизнь, специалисты рекомендуют выбирать для этого необычные места. Они могут показаться экстремальными, но это точно запомнится на всю жизнь.

1. Секс под водопадом. Это нереально красиво, но требует спортивной подготовки. Будьте готовы к тому, что вас может сносить водой, советует эксперт по сексу и владелица секс-шопа Юлия Гайворонская, передает Обозреватель.

2. Секс на стиральной машинке. Женщина должна на нее сесть. Так будет получать дополнительную стимуляцию.

3. Чтобы заняться сексом в душе, нужны перила. Если их нет, можно приобрести специальные ручки на присосках. Их можно зафиксировать там, где удобно.

4. Секс на крыше. Когда будете туда подниматься, не забудьте взять с собой плед и салфетки. Фонарик можно не брать, они есть в каждом мобильном.

5. Секс в общественных местах комфортный тогда, когда народ возле вас тоже чувствует себя так же. Поэтому отправляйтесь на свингер-пати или в отель, где можно ходить обнаженными.

6. Секс в туалете не всегда бывает эротическим, ведь эти места разные: в некоторых тесно и одному, а в других могут стоять диваны и автоматы с презервативами. Стоит проверить все до начала.

7. Во время секса в самолете влюбленным придется стоять, а другие пассажиры будут все слышать. Конечно, если это не дальний перелет. Во время таких есть шанс поймать время, когда все спят.

8. Секс в парке - это быстро и экстремально. Но есть люди, которым это нравится.

9. Во время секса на яхте помните, что стены там тонкие и все хорошо слышно. Конечно, это предостережение не действует, если на яхте вы одни.

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10. Секс в поезде - забронируйте СВ и наслаждайтесь.

Мужчины завышают количество сексуальных партнеров, чтобы казаться более опытными. Они также часто округляют цифры, когда подсчитывают количество партнеров.