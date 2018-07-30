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понедельник, 30 июля 2018 18:30

Почему мужчины завышают количество сексуальных партнеров

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Почему мужчины завышают количество сексуальных партнеров
Мужчины в среднем вдвое увеличивают число своих сексуальных партнеров. Фото: psychologies.co.uk

Мужчины завышают количество сексуальных партнеров, чтобы казаться более опытными.

Они также часто округляют цифры, когда подсчитывают количество партнеров, пишет "Новое время".

Британские ученые из университета Глазго провели опрос. Участие в нем приняли 15 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 16 до 74 лет.

Оказалось, что парни чаще барышень лгут о своем сексуальном опыте, в среднем вдвое увеличивая число сексуальных партнеров.

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Также установили, что мужчины и женщины по-разному относятся к случайному сексу. Барышни скрывают от партнеров подобный опыт. Парни наоборот - преувеличивают количество случайных связей.

Самая распространенная сексуальная фантазия - секс втроем. Об этом фантазируют 89% опрошенных. Второе место занял БДСМ. О нем думают 65% участников исследования. На третьем месте - сексуальная разнообразие.

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