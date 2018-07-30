Почему мужчины завышают количество сексуальных партнеров

Мужчины завышают количество сексуальных партнеров, чтобы казаться более опытными.
Они также часто округляют цифры, когда подсчитывают количество партнеров, пишет "Новое время".
Британские ученые из университета Глазго провели опрос. Участие в нем приняли 15 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 16 до 74 лет.
Оказалось, что парни чаще барышень лгут о своем сексуальном опыте, в среднем вдвое увеличивая число сексуальных партнеров.
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Также установили, что мужчины и женщины по-разному относятся к случайному сексу. Барышни скрывают от партнеров подобный опыт. Парни наоборот - преувеличивают количество случайных связей.
Самая распространенная сексуальная фантазия - секс втроем. Об этом фантазируют 89% опрошенных. Второе место занял БДСМ. О нем думают 65% участников исследования. На третьем месте - сексуальная разнообразие.
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