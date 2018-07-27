Мед, шампанское и суши: топ-7 продуктов, которые можно использовать во время секса

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Просмотров: 3213
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 3996
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1278
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5796
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9513
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4149
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 882
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1521
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1683
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16074
Фото
Все фото
31
19
12
13
10
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
Соблазнительные изгибы и нереальные формы: украинский фотограф показал красоту женского тела
Соблазнительные изгибы и нереальные формы: украинский фотограф показал красоту женского тела
Назвали самую сексуальную женщину планеты 2018
Назвали самую сексуальную женщину планеты 2018
&quot;Мне не стыдно&quot;: женщина-трансгендер раскрыла подробности секса с двумя тысячами мужчин
"Мне не стыдно": женщина-трансгендер раскрыла подробности секса с двумя тысячами мужчин
Женскую истерию лечили вибраторами - показали сексуальные игрушки 19 века
Женскую истерию лечили вибраторами - показали сексуальные игрушки 19 века
Видео
Все видео
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Назвали самые сексуальные клипы всех времен
Назвали самые сексуальные клипы всех времен
В анимации показали тайные сексуальные страхи людей
В анимации показали тайные сексуальные страхи людей
Украина - это любовь - Украинские рокеры сняли эротический клип в поддержку рождаемости
Украина - это любовь - Украинские рокеры сняли эротический клип в поддержку рождаемости
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
1 Просмотров: 369
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2448
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 567
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4860
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1071
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 1521
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 01:35

Мед, шампанское и суши: топ-7 продуктов, которые можно использовать во время секса

  Комментировать
Мед, шампанское и суши: топ-7 продуктов, которые можно использовать во время секса
Взбитые сливки и клубнику можно использовать в постели с эротической целью. Фото: dinne.ru

Стоит ли приносить в постель еду с эротическими целями? Каждый имеет свой ответ на этот вопрос. Но если вы решили попробовать, есть подборка интересных вариантов.

Шоколад

Например, в виде трюфеля. Положите в рот, чтобы он немного растаял, и начните целоваться, советует Единственная.

Мед

Закройте глаза и попросите партнера нанести каплю меда на свое тело. Попробуйте найти это место с помощью губ и языка.

Шампанское

Предварительно можно выпить по бокалу. А затем нанесите несколько капель партнеру на грудь и слизать. Главное - не переборщить с алкогольной подготовкой, а то к основному действу дело может и не дойти.

Манго

Аромат этого плода поможет создать романтическую атмосферу. Для начала попробуйте покормить друг друга кусочками.

Суши

Во-первых, жирные кислоты полезны для здоровья. Во-вторых, суши и роллы удобно раскладывать на животе и есть без палочек.

Клубника

Вариантов ее использования в постели - множество. К тому же, эти ягоды богаты фолиевой кислотой и витамином С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили самые распространенные сексуальные фантазии

Взбитые сливки

Если сделать все аккуратно, постель этот десерт не испачкает, а вам обоим будет приятно.

Ученые назвали "черный список" продуктов, которые снижают уровень либидо. Злоупотребление определенными продуктами негативно влияет на выработку гормонов в организме. Это, в свою очередь, оставляет негативный след на сексуальной жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мед, шампанское и суши: топ-7 продуктов, которые можно использовать во время секса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 Просмотров: 36954
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 7 Просмотров: 32246
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым 7 Просмотров: 15615
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 12645
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ 6 Просмотров: 9118
Больше всего комментируют
15
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
13
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
9
Новинского внесли в базу Миротворца
7
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
Голосов: 2476
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua