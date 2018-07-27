Мед, шампанское и суши: топ-7 продуктов, которые можно использовать во время секса

Стоит ли приносить в постель еду с эротическими целями? Каждый имеет свой ответ на этот вопрос. Но если вы решили попробовать, есть подборка интересных вариантов.
Шоколад
Например, в виде трюфеля. Положите в рот, чтобы он немного растаял, и начните целоваться, советует Единственная.
Мед
Закройте глаза и попросите партнера нанести каплю меда на свое тело. Попробуйте найти это место с помощью губ и языка.
Шампанское
Предварительно можно выпить по бокалу. А затем нанесите несколько капель партнеру на грудь и слизать. Главное - не переборщить с алкогольной подготовкой, а то к основному действу дело может и не дойти.
Манго
Аромат этого плода поможет создать романтическую атмосферу. Для начала попробуйте покормить друг друга кусочками.
Суши
Во-первых, жирные кислоты полезны для здоровья. Во-вторых, суши и роллы удобно раскладывать на животе и есть без палочек.
Клубника
Вариантов ее использования в постели - множество. К тому же, эти ягоды богаты фолиевой кислотой и витамином С.
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Взбитые сливки
Если сделать все аккуратно, постель этот десерт не испачкает, а вам обоим будет приятно.
Ученые назвали "черный список" продуктов, которые снижают уровень либидо. Злоупотребление определенными продуктами негативно влияет на выработку гормонов в организме. Это, в свою очередь, оставляет негативный след на сексуальной жизни.
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