Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки

Фото: instagram.com/ mila_kuznetsova10

Известная украинская модель Plus size Мила Кузнецова продолжает радовать подписчиков новыми фотографиями в социальных сетях. При этом неважно на фоне чего позирует женщина. Каждое из фото набирает тысячи лайков, ведь за ней наблюдает более 740 тыс. подписчиков. Одна из причин бешеной популярности 32-летней модели - натуральная грудь 13 размера.

На этот раз Мила позировала в костюме обольстительной кошечки. Традиционно акцентируя внимание на бюсте. Читатели в восторге от увиденного. Особенно поразила игривая подпись в стихе.

"Любого замурлычет, сведёт с ума...", - написала Кузнецова в Іnstagram.

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Телеведущая и блогера 33-летняя Леся Никитюк поразила поклонников эффектным образом на фотографиях в Instagram. Показалась в обтягивающем латексном корсете и брюках из этого же материала. Дополнила образ сапогами на каблуках и бежевым тренчем. Наряд удачно подчеркнуло стройную фигуру.