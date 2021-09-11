 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 1755
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 21465
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 729
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 405
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3321
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 378
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 594
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 279
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 2070
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 270
Фото
Все фото
5
25
10
6
4
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Попробовала сама, а когда дед вернется, будут вместе развлекаться&quot; - что покупают в секс-шопе
"Попробовала сама, а когда дед вернется, будут вместе развлекаться" - что покупают в секс-шопе
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Видео
Все видео
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Интервью
1/5
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 873
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный "Металлист".
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденный "Металлист".
Просмотров: 5715
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2637
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1467
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1242
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 279
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
суббота, 11 сентября 2021 11:25

Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5

  Комментировать

Мила Кузнецова позирует в образе кошки.
Фото: instagram.com/ mila_kuznetsova10
Модель имеет 13 размер груди.
Является обладательницей титула "самая большая натуральная грудь Украины".
Женщина 32 года.
Работает моделью Plus size.

Известная украинская модель Plus size Мила Кузнецова продолжает радовать подписчиков новыми фотографиями в социальных сетях. При этом неважно на фоне чего позирует женщина. Каждое из фото набирает тысячи лайков, ведь за ней наблюдает более 740 тыс. подписчиков. Одна из причин бешеной популярности 32-летней модели - натуральная грудь 13 размера.

На этот раз Мила позировала в костюме обольстительной кошечки. Традиционно акцентируя внимание на бюсте. Читатели в восторге от увиденного. Особенно поразила игривая подпись в стихе.

"Любого замурлычет, сведёт с ума...", - написала Кузнецова в Іnstagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хоуп Билл ошеломила провокационными фото

Телеведущая и блогера 33-летняя Леся Никитюк поразила поклонников эффектным образом на фотографиях в Instagram. Показалась в обтягивающем латексном корсете и брюках из этого же материала. Дополнила образ сапогами на каблуках и бежевым тренчем. Наряд удачно подчеркнуло стройную фигуру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Произошел самый большой теракт современности

Установили памятник жертвам Голодомора

Самое читаемое
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 1 Просмотров: 21465
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 2 Просмотров: 17343
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
 Просмотров: 15552
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 8019
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 7326
Секс
Женщины рассказали, как и какие их интимные зоны ласкать
Женщины рассказали, как и какие их интимные зоны ласкать Просмотров: 2556
Как носить эротические портупеи?
Как носить эротические портупеи? Просмотров: 1422
Какие позы могут быть наиболее опасными в сексе
Какие позы могут быть наиболее опасными в сексе Просмотров: 1008
Зачатие и беременность: где пары чаще всего совершают ошибку
Зачатие и беременность: где пары чаще всего совершают ошибку Просмотров: 774
Женщины определились с идеальной продолжительностью секса
Женщины определились с идеальной продолжительностью секса Просмотров: 1944
Больше всего комментируют
7
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
4
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
4
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
3
У Путина отреагировали на слова Зеленского о полномасштабной агрессии РФ
2
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Голосов: 23
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть