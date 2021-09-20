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Эротические сны: почему люди их видят и что это значит

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Эротические сны: почему люди их видят и что это значит
Удовольствие психической необходимости также одна из причин, почему снится эротика. Фото: pixabay

Сон - это возможность воспроизвести то, что человек бы хотел в реальности.

Это еще и определенный способ разрядки, разрешения чего-то, о чем человек думает в реальности, пишет nashamama.

Есть несколько причин того, что людям снятся эротические сны, по словам Эдуарда Ливинского.

Удовлетворения сексуальных потребностей - одна из них. Ведь сексуальность человека - это биологическая функция, как и дыхание, пищеварение. Женщина чувствует естественную потребность заниматься сексом. В зависимости от темперамента женщины в органы, которые выполняют функцию деторождения, направляется поток энергии и прилив крови. Если не удовлетворять сексуальные потребности, то возможностью для этого становятся сновидения.

Удовольствие психической потребности также одна из причин, почему снится эротика. Сон может быть моделью того, что хочется на самом деле, но поскольку сексуальная энергия сильная, то способом получения удовольствия психической необходимости будет сексуальная связь. Например, если с мужем женщина не получает того, что она хочет, ей может присниться другой человек, который будет вести себя с ней так, как ей нужно.

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Когда же в отношениях не хватает нежности, то может присниться, что у женщины эротические отношения с подругой, так как от нее можно получить больше нежности, чем от мужчины. Если женщине снится, что она мужчина и занимается сексом, то это может означать, что у нее доминирующий тип психологии.

Во время секса важно, чтобы удовольствие получили оба партнера. Есть одна поза, в которой женщина, например, почти всегда достигает оргазма. Миссионерская позиция позволяет получить максимум удовольствия женщине во время секса.

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