Продавец-консультант секс-шопа "Оргазм" ответила на самые пикантные вопросы

Эксклюзивное интервью с секс-шопом "ОРГАЗМ"

Сегодня на наши нескромные вопросы отвечает продавец-консультант секс-шопа "Оргазм" - Яна.

Яна, какие секс-шопы предпочитают покупатели, физические или интернет-магазины?

Конечно же, в Украине большинство покупателей секс-игрушек предпочитает именно интернет-магазины данного направления. Так как это возможность сделать покупку быстрее, ознакомиться с большим ассортиментом товаров, чем в физическом магазине, а также сделать это конфиденциально.

Кто все-таки чаще посещает такие магазины? Мужчины или женщины, может быть пары?

Я бы не сказала, что секс-шоп больше посещает та или иная категория людей. Все они, независимо от гендерной принадлежности, могут приобрести необходимые товары. Ведь кроме всего прочего, мы продаем нижнее белье (как женское, так и мужское), лубриканты, презервативы… Мне сложно представить взрослого человека, который может обойтись без всего этого.

Расскажите, какие игрушки пользуются наибольшей популярностью? Какие параметры предпочитают украинки?

Самыми популярными являются вибраторы, анальные игрушки и различные девайсы для увеличения полового члена. Среди покупателей вибраторов и фаллоимитаторов больше всего поклонников традиционных размеров 14-16 см.

А как часто у вас заказывают вибраторы большого размера, например 20 и более сантиметров?

Не так часто, как многие думают. И что интересно, спрос на большие игрушки возрастает только во время и после праздников.

Скажите, бывают ли такие просьбы клиентов, которые могут вас удивить или вогнать в краску?

За многие годы моей работы в секс-шопе, меня до сих пор немного удивляет, когда клиенты звонят с просьбой подобрать экстендер или вакуумную помпу с длиной от 25 сантиметров (смеется).

А для чего вообще нужны вакуумные помпы?

Вакуумная помпа незаменима для улучшения эрекции, а также для увеличения полового члена. К тому же, сам процесс её использования доставляет мужчине море удовольствия.

Какие ещё есть способы увеличения пениса?

В последнее время очень популярными стали различные экстендеры, также крема для массажа и усиления притока крови к мужскому органу.

Получается, что представительницы слабого пола вполне довольны стандартными параметрами? А сами представители сильного пола нет?

Да, картина выглядит именно так именно мужчины уделяют размеру огромное внимание, женщин, в основном, устраивают стандартные.

Что бы вы посоветовали нашим читателям? Может быть, какую-нибудь секретную позу или волшебную секс-игрушку?

Для сексуального удовлетворения и гармонии нет волшебной пилюли. Как поется в одной известной песенке "Все, что вам нужно это любовь!". А секс-игрушки, кружевное белье и прочие товары секс-шопа это только аккомпанемент в хорошо отрепетированном репертуаре.

Лучше и не скажешь, пожалуй. Напоминаем, что на наш откровенный блиц-опрос отвечала Яна продавец-консультант секс-шопа "Оргазм" https://orgazm.kiev.ua/