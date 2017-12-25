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вторник, 26 декабря 2017 01:37

10 секс-обещаний, которые нужно дать себе в Новом году
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Не лгите сексуальному партнеру
Фото: Midway Labs USA
Научитесь делать эротический массаж
Полюбить свое тело
Безопасный секс

В преддверии Нового года психологи советуют написать список вредных привычек, от которых мы хотим избавиться, или полезных черт и навыков, которые нам нужно развить в будущем году.

Вот примерный список секс-обещаний, которые нужно дать себе в Новом году. Каким образом его изменить и дополнить каждая женщина должна определить сама. Главное – следовать намеченным целям, пишет Ivona

1. Полюбить свое тело

Наша неуверенность в себе и своей привлекательности часто становится помехой для счастливой интимной жизни. Мы не можем раскрыть свою сексуальность и наслаждаться сексом в полной мере, так как нам кажется, что мы не достаточно хороши. Помните, никто не совершенен, даже у супермоделей есть свои особенности фигуры. Найдите свои сильные стороны (минимум три) и, глядя в зеркало, хвалите себя за красивую грудь, нежную линию плеча или талию. Возможно, это выглядит нелепо, но концентрируясь на том, что в вас красиво, вы становитесь увереннее в себе.

Автор: Pinterest
  Полюбить свое тело
Полюбить свое тело

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2. Быть более разборчивой

Это не значит, что нужно выбирать для отношений только высоких брюнетов с модельными параметрами. Слушайте свое сердце и не идите на компромисс, если вас что-то настораживает или вызывает неприятие в потенциальном партнере. Цените и любите себя. Это касается не только новых знакомств, но и постоянных отношений. Не занимайтесь сексом, потому что "ему надо". Интимные отношения должны приносить удовольствие.

3. Узнать больше о сексе

Прочтите хотя бы одну хорошую книгу современных авторов о сексе. Например, Наоми Вульф "Вагина. История женской сексуальности" или Эмили Нагоски "Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса".

4. Не терпеть

Вы можете в любой момент передумать заниматься сексом и при этом никому ничего не должны. И не соглашайтесь в сексе на то, к чему вы не готовы, что кажется для вас неприемлемым. Это ваше тело и только вы вольны им распоряжаться.

5. Не врать партнеру

Не нужно симулировать оргазм и врать, что секс был головокружительным. Лучше тактично сказать, что было не так и как вам бы хотелось. Договоритесь с партнером быть честными друг с другом и не обижайтесь, если и вы услышите что-то, что вам неприятно. Только таким образом можно найти свою идеальную формулу интимных отношений в паре.

6. Никогда не пренебрегать безопасностью

Берегите свое здоровье и пользуйтесь презервативами. "Безопасные дни" - это миф, забеременеть можно в любой день цикла.

Автор: Passion.ru
  Безопасный секс
Безопасный секс

7. Купите себе секс-игрушку

Хотя бы один раз в год попробуйте что-то новенькое. Возможно, это будет съедобное белье, меховые наручники и другие вещи для наслаждений. Если обратиться в секс-шоп вы стесняетесь, почитайте отзывы на сайтах и закажите понравившуюся вещь в сети.

8. Исполните эротические фантазии

Часто, опасаясь показаться развратными, мы не делимся с партнером своими эротическими фантазиями. Тем самым лишая и его и себя удовольствия. Поговорите о сокровенном, возможно вы мечтаете об одном и том же, но не решаетесь об этом друг другу сказать.

Автор: thebedroom.co.za
  Следуйте эротическим фантазиям
Следуйте эротическим фантазиям

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9. Научитесь делать эротический массаж

И научите этому партнера. Поверьте, ваши интимные отношения поднимутся на совсем иной уровень чувственности.

10. Сыграйте в секс-игру

Самый простой способ раскрепоститься и попробовать что-то новенькое – сыграть в секс-игру. В широком ассортименте они представлены в секс-шопах и интернет-магазинах: это и кубики с различными позами, и эротический твистер, и настольные игры, в которые можно играть в постели.

Автор: GQ
  Научитесь делать эротический массаж
Научитесь делать эротический массаж

Для секса не бывает поздно. Однако некоторые вещи в сексе легче понять до наступления зрелого возраста. Они превратят секс в настоящее удовольствие и лишат стереотипов относительно своей интимной жизни.

Автор: Gazeta.ua
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