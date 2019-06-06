YouTube массово удаляет видео

Будут блокировать и YouTube-каналы, но пока неизвестно, какие именно. Фото: из открытых источников

YouTube запрещает публикации видеороликов с дискриминацией, шовинизмом, расизмом и пропагандой лженауки.

Новые правила также касаются загружаемых видеороликов. Это попытка избавиться от контента, который вызывает ненависть по отношению к кому-либо в YouTube, сообщает CNET.

Ограничения коснутся видео с конспирологическими теориями и дезинформацией – Google не будет удалять спорный контент, но понизит выдачу рекомендаций таких видео. К примеру, видеохостинг не будет продвигать видео с рекламой гомеопатических лекарств или видео "сторонников общества плоской Земли".

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Последуют и массовые блокировки YouTube-каналов, но администрация не уточнила, какие конкретно паблики будут забанены.

Новая политика дискриминационных видео будет распространяться на такие платформы, как YouTube, Facebook и Twitter. Facebook в марте объявил, что запрещает белый националистический и сепаратистский контент.

iTunes заменят отдельные программы "Музыка", "Подкасты" и TV. Приложение служит для покупки и синхронизации музыки, прослушивания подкастов, а также для работы с обновлением или восстановлением устройств на iOS.