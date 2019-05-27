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понедельник, 27 мая 2019 17:46

Xiaomi показал новый телефон с выдвижной камерой

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  Телефон Redmi K20. Фото: iXBT.com
Телефон Redmi K20. Фото: iXBT.com

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь поделился промороликом смартфонов Redmi K20.

Новинка получит тройную камеру, одна из которых расположится отдельно от других. Задняя крышка переливается на свету, отражая различные узоры. Смартфон будет продаваться в красном, золотом и синем цветах, пишет tehnofan.com.ua.

В сети также показали фото телефона. На них видно выдвижную фронтальную камеру, безрамочный дизайн и наличие джека для наушников на верхней границе. Основные характеристики стали известны раньше.

Кроме Redmi K20, Xiaomi представляет Pro-версию смартфона и ноутбук под брендом Redmi. Пресс-мероприятие состоится 28 мая.

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Новый Xiaomi Mi Band 4 получит поддержку Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 135 мАч вместо 110 мАч.

Фотографии устройства появились в сети. Становится понятно, что они взяты из инструкции по эксплуатации.

Так, в фитнес-браслете изменят дизайн кнопки. Он будет распознавать 6 видов физической активности: ходьбу, бег, плавание и другие. Также будет поддерживать работу с голосовым ассистентом. Благодаря этому можно управлять домашними приборами экосистемы Xiaomi Miija.

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