WhatsApp прекратит работу на части смартфонов

WhatsApp прекратит работу на старых смартфонах. Фото: Reuters.

Мессенджер WhatsApp прекратит работу на миллионах смартфонов по всему миру в 2020-м.

Приложение завершает функционирование на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.

На телефонах с Windows Mobile работу завершает 31 декабря 2019-го. На Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 мессенджер станет недоступным с февраля 2020-го.

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У клиентов со всеми вышеупомянутыми операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции программы. WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для них.

Компания, заявила, что сосредоточит усилия на "мобильных платформах, используемых подавляющим большинством людей".

Социальная сеть Instagram будет отклонять попытки регистрации пользователей, которым нет 13 лет. Это должно уберечь молодежь от нежелательного контента. При этом информация о возрасте и дни рождения зарегистрированных пользователей не будет доступна другим участникам сети.