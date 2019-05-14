WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

WhatsApp прекратит поддержку устаревших версий операционных систем. Фото: kapital-rus.ru

Мессенджер WhatsApp ближайшее время прекратит поддержку устаревших версий операционных систем. Работу с операционными системами на базе Windows Phone остановят после 31 декабря 2019 года.

Разработчики WhatsApp также предупредили, что некоторые функции мессенджера могут перестать работать в любое время, то есть задолго до указанных дат. Пользователям рекомендуют задуматься о покупке устройств с ОС Android версии 4.0.3, iOS 8 или Windows Phone 8.1 и их более поздние версии, пишет segodnya.ua.

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Таким образом, мессенджер перестанет работать на более 12 млн устройств по всему миру. Для WhatsApp это менее 1% их аудитории, которая насчитывает более 1,5 млрд пользователей.

В мессенджере WhatsApp после обновления появилась возможность проводить групповые видеозвонки. Функция позволяет одновременно общаться с тремя другими людьми одновременно. Сначала нужно начать видеозвонок с человеком из списка контактов. Потом - нажать "Добавить участника" в верхнем правом углу экрана. Групповые звонки защищены с помощью end-to-end шифрования. Такие чаты будут стабильно работать в любых сетевых условиях, говорят разработчики.