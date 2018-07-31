В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp после обновления появилась возможность проводить групповые видеозвонки.
Функция позволяет одновременно общаться с тремя другими людьми одновременно, пишет "Новое время".
Сначала нужно начать видеозвонок с человеком из списка контактов. Потом - нажать "Добавить участника" в верхнем правом углу экрана.
Групповые звонки защищены с помощью end-to-end шифрования. Такие чаты будут стабильно работать в любых сетевых условиях, говорят разработчики.
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Функцию запустят постепенно. В ближайшее время она будет доступна для владельцев iPhone и Android.
В Instagram появится возможность удалять подписчиков. Новую возможность уже могут протестировать некоторые пользователи. Ранее пользователи могли только блокировать подписчиков, моментально блокируя доступ к собственному контенту.
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