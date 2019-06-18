WhatsApp перестал работать во многих странах

В работе WhatsApp произошел сбой. Фото: seonic.pro

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру.

Трудности возникли с отправкой, получением сообщений (80%), с соединением (17%) и отображением информации профиля, передает Downdetector

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Сообщение о проблемах начали поступать около 2:00 во вторник. Жаловались пользователи из Европы, Ближнего Востока, Австралии, Южной Америки. Сейчас неполадки устранили.

Мессенджер WhatsApp ближайшее время прекратит поддержку устаревших версий операционных систем. Работу с операционными системами на базе Windows Phone остановят после 31 декабря 2019-го. Некоторые функции мессенджера могут перестать работать задолго до указанных дат.