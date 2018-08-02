Вместо "Синего кита": появилась новая опасная игра

В мессенджере WhatsApp появилась опасная игра для подростков Momo.

Игра - аналог "Синего кита". Ее цель - совершение самоубийства, пишет changeua.

В Momo голова и верхняя часть туловища женщины. У нее растрепанные черные волосы и выпученные глаза. Нижняя часть туловища - птичья с куриными лапами.

Автор: bash.news

Сначала вирус-абонент с именем Momо появляется в списке контактов. Затем начинает писать сообщения, звонить. Momo отправляет различные картинки. Изображение наводят ужас.

Одной из первых жертв опасной игры называют 12-летнюю девочку из Аргентины. Полицейские связывают ее смерть с вирусом Momo. В процессе игры у жертвы спрашивают личную информацию, подстрекают к совершению самоубийства или издевательствам над собой.

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Вероятно, вирус Momo разработали японские хакеры. Фотография Momo - это фотография скульптуры, созданной компанией Link Factory. Ее впервые выставили в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году.

Синий кит - подростковая игра. Ее распространяли в русскоязычных социальных сетях, в частности, Вконтакте. Конечный итог - доведение игрока до самоубийства.