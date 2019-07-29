Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II

Doom II станет доступной на Android и iOS Фото: ru.riotpixels.com

Классические шутеры Doom и Doom II вышли на смартфонах с iOS и Android.

Мобильную версию "стрелялок" презентовала компания Bethesda к 25-летию франшизы, сообщает ITC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице весь общественный транспорт теперь с э-билетами

Первые три части выпустили на Switch, PS4 и Xbox One. Игра поддерживает локальный кооператив на одном экране и мультиплеер на четырех в режиме deathmatch.

Новую версию оптимизировали для современных моделей. В переиздание появился дополнительный контент. Это расширение для Doom II - Episode IV: Thy Flesh Consumed для и Doom 3 - Resurrection of Evil, The Lost Missions для Doom 3.

Это первый выход Doom II на смартфонах. Стоят две игры $ 4,99.

В 2009 году оригинальный Doom вышел на iPhone.