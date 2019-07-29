Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II

Классические шутеры Doom и Doom II вышли на смартфонах с iOS и Android.
Мобильную версию "стрелялок" презентовала компания Bethesda к 25-летию франшизы, сообщает ITC.
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Первые три части выпустили на Switch, PS4 и Xbox One. Игра поддерживает локальный кооператив на одном экране и мультиплеер на четырех в режиме deathmatch.
Новую версию оптимизировали для современных моделей. В переиздание появился дополнительный контент. Это расширение для Doom II - Episode IV: Thy Flesh Consumed для и Doom 3 - Resurrection of Evil, The Lost Missions для Doom 3.
Это первый выход Doom II на смартфонах. Стоят две игры $ 4,99.
В 2009 году оригинальный Doom вышел на iPhone.
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