Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 450
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 99
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4698
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
5 Просмотров: 5256
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1449
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6111
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10026
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4626
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
31
3
29
12
6
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Герой своего времени: как появился самый опасный советский самолет АН-10
Герой своего времени: как появился самый опасный советский самолет АН-10
Не светом единым - создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Не светом единым - создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Видео
Все видео
Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет
Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет
SpaceX успешно запустила Falcon 9
SpaceX успешно запустила Falcon 9
У Samsung посмеялись над iPhone X
У Samsung посмеялись над iPhone X
Украинская разработка покоряет мир
Украинская разработка покоряет мир
Легендарный самолет Антонова вдохновил создателей летающего такси
Легендарный самолет Антонова вдохновил создателей летающего такси
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1305
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2745
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 612
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4896
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 45
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
понедельник, 30 июля 2018 18:11

Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет

  Комментировать

Космоплан SpaceShipTwo VSS Unity совершил третий испытательный полет.

Он достиг высоты в 51,8 километров, достигнув края атмосферы, сообщает Mashable.

  VSS Unity на высоте в 51 км. Фото: mashable.com
VSS Unity на высоте в 51 км. Фото: mashable.com

Чтобы достичь такой высоты, VSS Unity разогнался до скорости 2940 км/ч.

"Темное небо, синее свечение, совершенно потрясающий вид на миллион долларов. Полет был увлекательным и захватывающим. Мы смогли выполнить большое количество тестовых заданий, которые помогут определить проблемы и возможные их решения на пути к нашей общей цели - космическому туризму", - прокомментировал полет пилот Virgin Galactic Майкл Масуччи.

  Пилоты VSS Unity: Майкл Масуччи и Дейв Маккей. Фото: mashable.com
Пилоты VSS Unity: Майкл Масуччи и Дейв Маккей. Фото: mashable.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Луне может появиться экипажная база

Цель основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с помощью VSS Unity в ближайшие годы осуществить первый в истории туристический полет в космос, в котором сам владелец компании будет первым пассажиром.

  VSS Unity на высоте в 51 км. Фото: mashable.com
VSS Unity на высоте в 51 км. Фото: mashable.com

Во время суборбитального полета пассажиры смогут увидеть шаровидный вид Земли на фоне черного пространства и почувствуют несколько минут невесомости в этом космосе.

Компания Blue Origin провела успешное испытание суборбитального корабля New Shepard. Капсулу и маршевую ступень ракеты контролируемо вернули на Землю. Подготовка к запуску велась на стартовой площадке в Техасе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

"Бог создал человека без запасных частей" - актуальные цитаты Генри Форда

Дефлимпийцы вернулись домой с 98 медалями

Тело студентки ищут 6 месяцев в реке

Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов

Международный день дружбы: интересные пословицы и поговорки

Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео

Как освобождали Пески

Дайана Росс стала бабушкой

Убили министра, который занимался украинизацией школ

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 38273
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36157
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 23954
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 10 Просмотров: 21366
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 13923
Технологии
Синоптики создали уникальную карту
Синоптики создали уникальную карту Просмотров: 945
Владельцы смартфонов Samsung жалуются на сбои в работе
Владельцы смартфонов Samsung жалуются на сбои в работе Просмотров: 54
Tesla презентовала снаряжение для активного отдыха
Tesla презентовала снаряжение для активного отдыха Просмотров: 387
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
 3 Просмотров: 1305
Google представил уникальный ключ безопасности
Google представил уникальный ключ безопасности Просмотров: 666
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
5
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Голосов: 2703
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua