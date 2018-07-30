Вид на миллион долларов - протестовали туристический космолет

Космоплан SpaceShipTwo VSS Unity совершил третий испытательный полет.

Он достиг высоты в 51,8 километров, достигнув края атмосферы, сообщает Mashable.

VSS Unity на высоте в 51 км. Фото: mashable.com

Чтобы достичь такой высоты, VSS Unity разогнался до скорости 2940 км/ч.

"Темное небо, синее свечение, совершенно потрясающий вид на миллион долларов. Полет был увлекательным и захватывающим. Мы смогли выполнить большое количество тестовых заданий, которые помогут определить проблемы и возможные их решения на пути к нашей общей цели - космическому туризму", - прокомментировал полет пилот Virgin Galactic Майкл Масуччи.

Пилоты VSS Unity: Майкл Масуччи и Дейв Маккей. Фото: mashable.com

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Цель основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с помощью VSS Unity в ближайшие годы осуществить первый в истории туристический полет в космос, в котором сам владелец компании будет первым пассажиром.

VSS Unity на высоте в 51 км. Фото: mashable.com

Во время суборбитального полета пассажиры смогут увидеть шаровидный вид Земли на фоне черного пространства и почувствуют несколько минут невесомости в этом космосе.

Компания Blue Origin провела успешное испытание суборбитального корабля New Shepard. Капсулу и маршевую ступень ракеты контролируемо вернули на Землю. Подготовка к запуску велась на стартовой площадке в Техасе.