В YouTube новые правила относительно детского контента

Соцсеть вводит новые правила в отношении детского контента. Фото: УНИАН

На YouTube вступили в силу новые правила в отношении детского контента.

В роликах для детей теперь недоступна функция персонализированной рекламы и отключены комментарии. Также, на каналах авторов детского контента недоступны сообщения, чат и Stories, говорится в блоге компании.

Согласно обновленным правилам, все создатели контента на YouTube должны указывать, предназначен ли их контент для детей.

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"Все пользователи, которые смотрят контент для детей, будут считаться зрителями младше 13 лет независимо от их реального возраста", – говорится в сообщении компании.

YouTube будет использовать для поиска детского контента специально обученные алгоритмы, однако выставленную системой категорию можно изменить.

Усиленные меры безопасности по детскому контенту YouTube ввел в результате рекордного штрафа Федеральной торговой комиссии США на $170 млн. Тогда сервис обвинили в нарушении закона США о защите конфиденциальности детей в интернете.

Соцсеть Twitter удалила функцию, дававшую возможность пользователям отправлять анимированные файлы АPNG. В компании считают гифки очень интересными, однако они не соответствуют их настройкам по автозапуску.