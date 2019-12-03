В Украине запустили мгновенные переводы через Viber без номера карточки

Тепер в Viber можно пересылать средства, без знания номер карты. Фото: unian.ua

Mastercard и Viber сделали доступными для украинских пользователя мгновенные денежные переводы в мессенджере. Новый сервис Moneytou позволяет пользователям Viber переводить друг другу деньги в чате, без знания номер карты.

О том, как можно воспользоваться Moneytou, рассказывает nachasi.com.

Mastercard и Rakuten Viber вместе с NeoPay и Edenlab представили сервис денежных переводов Moneytou, который позволяет переводить деньги непосредственно в чате приложении Viber.

Для перевода не нужно вводить номер карты получателя - достаточно иметь его номер телефона или контакт в Viber.

Moneytou доступен клиентам любого украинского банка, пользуются приложением Viber, зарегистрированным на номер украинского мобильного оператора.

Украина стала второй страной в Европе, где доступен Moneytou - в октябре сервис запустили в Венгрии.

За перевод средств снимается комиссия 5 грн + 1% от суммы перевода. Максимальная сумма перевода составляет 14900 грн.

Чтобы воспользоваться услугой, можно создать цифровой кошелек непосредственно в чате. Для этого необходимо один раз ввести данные платежной карты в первую получения или перевода средств. Если пользователь имеет кошелек Masterpass, зарегистрированный на тот же номер, что и Viber, после подтверждения сервис автоматически предоставит доступ к карт в кошельке.

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Чтобы переводить деньги, в окне чата надо нажать кнопку Gif + и выбрать сервис Moneytou. Нажать "Отправить перевод" и выбрать карточку в кошельке Masterpass, с которой вы хотите перевести деньги. Дальше - ввести необходимую сумму перевода и отправить средства. Последним шагом - отправить получателю уведомление о поступлении средств.

Чтобы получить деньги, нужно открыть сообщение о поступлении средств в чате. Выбрать карту для зачисления средств в кошельке Masterpass. После этого средства автоматически будут зачислены на выбранную карточку.

Если в течение семи дней получатель не подтвердил зачисления средств, то деньги отправят обратно клиенту.

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