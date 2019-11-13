На этой неделе запускают систему электронных платежей Facebook Pay

Facebook анонсировала запуск собственной системы электронных платежей Facebook Pay. Фото: about.fb.com

Социальная сеть Facebook объявила о запуске собственной системы электронных платежей Facebook Pay.

Приложение начнут распространять на Facebook и Messenger на этой неделе. Он позволит проводить сбор средств, покупки в играх, билеты на события, выплаты лицом на Messenger и покупки от выбранных страниц и компаний на Facebook Marketplace.

Сервис запустят в США, со временем распространят на большее количество людей и мест, в том числе для использования через Instagram и WhatsApp.

"Люди уже используют платежи через наши приложения, чтобы делать покупки, дарить средства и направлять деньги друг другу. Facebook Pay упростит эти транзакции, продолжая обеспечивать безопасность и защиту вашей платежной информации", - говорится в заявлении вице-президента по коммерческим и маркетинговых пространств Facebook Деборы Лю.

Новое приложение Facebook Pay упростит платежи для пользователей соцсетей. В частности, его функции позволяют выбрать способ оплаты раз, затем использовать без ввода платежной информации. Или, по желанию пользователя, позволяет провести разовый платеж, не распространяя на все последующие транзакции.

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Как только Facebook Pay станет доступным на WhatsApp и Instagram, его можно будет непосредственно в каждом приложении.

Facebook Pay поддерживает большинство основных кредитных и дебетовых карт, а также PayPal. Выплаты обрабатываются в партнерстве с такими компаниями, как PayPal, Stripe и другими по всему миру. Facebook Pay построен на основе существующей финансовой инфраструктуры и партнерских отношений и является отдельным от кошелька Calibra, который будет работать в сети Libra.

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