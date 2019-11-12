Apple выпустит очки с дополненной реальностью

Американская компания Apple планирует продавать очки с дополненной реальностью к 2023 году.
Кроме очков Apple нацелена выпустить гарнитуру с дополненной реальностью в 2022 году, сообщает The Information со ссылкой на источники в компании.
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В октябре руководители профильных департаментов уже обсудили сроки выпуска, дизайн и функции гарнитуры с дополненной реальностью.
Ранее прогнозировали, что устройства Apple с дополненной реальностью могут появиться уже в 2020 году.
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