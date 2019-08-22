В Украине будет работать новая европейская доставка

Автор: AIN.ua Доставка еды Bolt Food будет работать в Украине

В 2020-м в Украине заработает сервис доставки еды от эстонской компании Bolt.

Сервис заказа перевозок будет называться Bolt Food. Он имеет собственное приложение для Android и iOS, передает AIN.ua.

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Сначала услуга заработает в эстонском Таллине. К концу года проект расширят на несколько городов в Европе и Африке.

Детальных подробностей запуска нет. На сайте Bolt Food уже открыт прием заявок от курьеров и учреждений, которые хотят присоединиться к сервису.

Украинская компания Dots Platform запустила платформу для ресторанов, dark kitchen's и сервисов доставки еды.