В Украине будет работать новая европейская доставка

В 2020-м в Украине заработает сервис доставки еды от эстонской компании Bolt.
Сервис заказа перевозок будет называться Bolt Food. Он имеет собственное приложение для Android и iOS, передает AIN.ua.
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Сначала услуга заработает в эстонском Таллине. К концу года проект расширят на несколько городов в Европе и Африке.
Детальных подробностей запуска нет. На сайте Bolt Food уже открыт прием заявок от курьеров и учреждений, которые хотят присоединиться к сервису.
Украинская компания Dots Platform запустила платформу для ресторанов, dark kitchen's и сервисов доставки еды.
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