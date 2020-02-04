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вторник, 04 февраля 2020 17:52

В работе Facebook произошел сбой

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Автор: Downdetector
  Карта со странами, где произошел сбой в работе Facebook
Карта со странами, где произошел сбой в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой.

Проблемы почувствовали и пользователи в Украине. Соответствующие данные передает Downdetector.

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О сбоях в работе сообщили пользователи с востока США, Великобритании, Нидерландов, Египта, Филиппин и других стран.

В Украине больше всего проблем почувствовали пользователи Киева, Винницы и Днепра.

Автор: Downdetector
  Карта со странами, где произошел сбой в работе Facebook
Карта со странами, где произошел сбой в работе Facebook

81% пользователей имеют проблемы с работой ленты новостей. 17% не могут войти в сеть или загрузить ее.

Facebook будет отстаивать право на самовыражение авторов и шифрование данных.

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Сейчас вы читаете новость «В работе Facebook произошел сбой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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04
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