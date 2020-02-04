В работе Facebook произошел сбой

Автор: Downdetector Карта со странами, где произошел сбой в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой.

Проблемы почувствовали и пользователи в Украине. Соответствующие данные передает Downdetector.

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О сбоях в работе сообщили пользователи с востока США, Великобритании, Нидерландов, Египта, Филиппин и других стран.

В Украине больше всего проблем почувствовали пользователи Киева, Винницы и Днепра.

Автор: Downdetector Карта со странами, где произошел сбой в работе Facebook

81% пользователей имеют проблемы с работой ленты новостей. 17% не могут войти в сеть или загрузить ее.

Facebook будет отстаивать право на самовыражение авторов и шифрование данных.