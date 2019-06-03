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понедельник, 03 июня 2019 19:15

В метро хотят сделать 4G

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В метро хотят сделать 4G
Сейчас в метро работает 2G. Фото: uzahvati.com.ua

Мобильный оператор Киевстар собирается запатентовать торговую марку "Качественный 4G уже в метро". Об этом говорится в реестре торговых марок Украинского института интеллектуальной собственности.

Заявку подали 16 апреля на финансовые услуги, телеком и рекламу. Ее уже приняли к регистрации.

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Сейчас в киевском метро ловит 2G сеть. Она доступна пользователям Киевстар, Vodafone, lifecell.

С 1 сентября при проектировании новых станций метро или при реконструкции будут предусматривать туалеты для пассажиров. Об этом говорит заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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Дата
03
июня

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