В корпорации Google создали суперкомпьютер

В Google создали суперкомпьютер. Фото: DW

Компания Google заявила о создании мощнейшего квантового компьютера.

"Недавнее заявление Google о достижении квантового преимущества — это значимое событие, мы продолжаем раскрывать потенциал квантовых вычислений. Достижения коммерчески жизнеспособного квантового компьютера повлечет за собой развитие технологий во многих направлениях", — прокомментировал заявление Google директор по квантовому оборудованию Intel Джеймс Кларк, сообщает The Financial Times

Созданный Google квантовый процессор решает одну техническую задачу за один раз. На проведение вычислений, которые были поставлены перед компьютером, ему потребовалось 3 минуты и 20 секунд. Для сравнения на проведение такого же объема вычислений самому современному суперкомпьютеру Summit, разработанному в IBM, потребуется 10 тысяч лет.

Также, в своем докладе компания Google отметила, что до того момента, когда их суперкомпьютер перейдет от решения одного технического расчета к решению практических заданий, пройдут годы.

В то же время ученые со всего мира считают разработку Google важнейшим событием в развитии квантовой вычислительной техники.

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Ранее, компания Google была оштрафована за сбор данных пользователей незаконным путем.