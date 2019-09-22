В корпорации Google создали суперкомпьютер

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Просмотров: 2439
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 6687
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1863
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 369
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2889
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 3249
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1386
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3204
Фото
Все фото
5
9
11
3
6
Apple iPhone 11 провалил тест на прочность
Apple iPhone 11 провалил тест на прочность
Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
iPhone 11 высмеяли после презентации
iPhone 11 высмеяли после презентации
Посылки между Киевом и Львовом доставляет &quot;зубастый&quot; Ан-26
Посылки между Киевом и Львовом доставляет "зубастый" Ан-26
В Украине испытывают новый БТР &quot;Атаман&quot;
В Украине испытывают новый БТР "Атаман"
Видео
Все видео
Названа дата презентации Pixel 4
Названа дата презентации Pixel 4
Назвали цены на новые iPhone в Украине
Назвали цены на новые iPhone в Украине
В NASA показали полет над астероидом Бенну
В NASA показали полет над астероидом Бенну
Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы
Несмотря на провокации РФ: "Ольха-М" прошла очередные стрельбы
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 99
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5058
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5229
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31338
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 сентября 2019
Просмотров: 225
Ніхто й не думав
Марш уболівальників збірної України у Вільнюсі розпочався від Ратуші за півтори години до матчу проти Литви. На площі перед будівлею збираються ...
воскресенье, 22 сентября 2019 06:30

В корпорации Google создали суперкомпьютер

  Комментировать
В корпорации Google создали суперкомпьютер
В Google создали суперкомпьютер. Фото: DW

Компания Google заявила о создании мощнейшего квантового компьютера.

"Недавнее заявление Google о достижении квантового преимущества — это значимое событие, мы продолжаем раскрывать потенциал квантовых вычислений. Достижения коммерчески жизнеспособного квантового компьютера повлечет за собой развитие технологий во многих направлениях", — прокомментировал заявление Google директор по квантовому оборудованию Intel Джеймс Кларк, сообщает The Financial Times

Созданный Google квантовый процессор решает одну техническую задачу за один раз. На проведение вычислений, которые были поставлены перед компьютером, ему потребовалось 3 минуты и 20 секунд. Для сравнения на проведение такого же объема вычислений самому современному суперкомпьютеру Summit, разработанному в IBM, потребуется 10 тысяч лет.

Также, в своем докладе компания Google отметила, что до того момента, когда их суперкомпьютер перейдет от решения одного технического расчета к решению практических заданий, пройдут годы.

В то же время ученые со всего мира считают разработку Google важнейшим событием в развитии квантовой вычислительной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работу украинки выбрали для аватарки Google

Ранее, компания Google была оштрафована за сбор данных пользователей незаконным путем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В корпорации Google создали суперкомпьютер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 80860
Кто вы такая? – &quot;слуга&quot; Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
 5 Просмотров: 21799
Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
 Просмотров: 11889
Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами
Вместо пса - медведь: показали любимцев, которые поражают габаритами
20
 Просмотров: 11160
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
 Просмотров: 10548
Техника
Apple iPhone 11 провалил тест на прочность
Apple iPhone 11 провалил тест на прочность
5
 Просмотров: 783
Чем удивит iOS 13: пять самых интересных функций
Чем удивит iOS 13: пять самых интересных функций
6
 Просмотров: 675
Микророботы Nerva будут заниматься разведкой
Микророботы Nerva будут заниматься разведкой Просмотров: 324
Facebook разрабатывает "умные" очки, которые заменят смартфоны
Facebook разрабатывает "умные" очки, которые заменят смартфоны Просмотров: 288
Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
Украинский самолет Ан-178 показали на выставке в Стамбуле
9
 Просмотров: 4348
Больше всего комментируют
6
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
5
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
5
Богдан предлагает разделить Нацгвардию
2
Доллар продолжает дешеветь
2
Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета
Голосов: 392
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua