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вторник, 05 марта 2019 08:26

В Facebook Messenger появилась новая функция

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В Facebook Messenger появилась новая функция
Facebook Messenger теперь имеет ночной режим. Фото: ain.ua

В мобильном мессенджере Facebook можно изменить стандартный белый фон на черный.

Ночной режим комфортный для глаз и помогает экономить заряд, передает AIN.UA.

Чтобы получить в настройках программы эту опцию, нужно любом контакту в Messenger отправить смайл в виде неполного месяца. После этого приложение покажет анимацию из этих смайлов и предложит попробовать ночной режим во всплывающем окне.

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Включать ночной режим в чате и отключать его можно будет по установке программы (кликнув по фотографии пользователя).

В Facebook Messenger появилась функция отмены отправки сообщения, которое обещали внедрить еще в 2018 году. Ее запустили 5 февраля в последней версии приложения Messenger для iOS и Android.

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Дата
05
марта

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