В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ

Египетские оружейники создали собственный вариант колесной самоходной гаубицы М-46-1М на украинском шасси КрАЗ.

Новинка была продемонстрирована на международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX-2018, впервые проводилась в Арабской Республике Египет в Каире с 3 по 5 декабря 2018 года, пишет defence-ua.

Фото: defence-ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испытывают новую автоматизированную систему управления войск

Колесная САУ М-46-1М представляет собой локализованную версию советской буксируемой пушки M-46 калибра 130 мм установленную на шасси грузовика КрАЗ 6х6. Кабина САУ имеет бронирования 2-уровня по стандарту НАТО STANAG 4569.

Научно-производственный комплекс "Прогресс" завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением компонентов высокоточного 152-мм снаряда "Цветник" из России.