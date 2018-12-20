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понедельник, 24 декабря 2018 18:30

В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
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Египетские оружейники создали собственный вариант колесной самоходной гаубицы М-46-1М на украинском шасси КрАЗ.

Новинка была продемонстрирована на международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX-2018, впервые проводилась в Арабской Республике Египет в Каире с 3 по 5 декабря 2018 года, пишет defence-ua.

Египетский вариант колесной самоходной гаубицы М-46-1М на украинском шасси КрАЗ
Фото: defence-ua
Египетский вариант колесной самоходной гаубицы М-46-1М на украинском шасси КрАЗ
Египетский вариант колесной самоходной гаубицы М-46-1М на украинском шасси КрАЗ
Египетский вариант колесной самоходной гаубицы М-46-1М на украинском шасси КрАЗ

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Колесная САУ М-46-1М представляет собой локализованную версию советской буксируемой пушки M-46 калибра 130 мм установленную на шасси грузовика КрАЗ 6х6. Кабина САУ имеет бронирования 2-уровня по стандарту НАТО STANAG 4569.

Научно-производственный комплекс "Прогресс" завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением компонентов высокоточного 152-мм снаряда "Цветник" из России.

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