Украинские электробайки будут использовать мексиканские полицейские

Максимальная скорость электробайка TopCop составляет 80 км/ч Фото: Delfast

Украинский стартап Delfast подписал соглашение с полицией в мексиканском городе Мехикали о передаче нескольких электрических велосипедов TopCop для их тестирования.

Правоохранители будут тестировать электробайки на улицах центральной части города, сообщается в пресс релизе стартапа.

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Без подзарядки TopCop могут преодолевать до 240 км. Максимальная скорость электробайка составляет 80 км/ч.

Велосипед оборудовали GPS-трекером и блокировкой электродвигателя. Дополнительно могут установить спецсигналы для полицейских, прицеп, радиокрепления или крепления для перевозки оружия или небольшого огнетушителя.

Новозеландский стартап Manta5 представил на выставке CES в Лас-Вегасе водяной электровелосипед.