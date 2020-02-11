Украинские электробайки будут использовать мексиканские полицейские

Украинский стартап Delfast подписал соглашение с полицией в мексиканском городе Мехикали о передаче нескольких электрических велосипедов TopCop для их тестирования.
Правоохранители будут тестировать электробайки на улицах центральной части города, сообщается в пресс релизе стартапа.
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Без подзарядки TopCop могут преодолевать до 240 км. Максимальная скорость электробайка составляет 80 км/ч.
Велосипед оборудовали GPS-трекером и блокировкой электродвигателя. Дополнительно могут установить спецсигналы для полицейских, прицеп, радиокрепления или крепления для перевозки оружия или небольшого огнетушителя.
Новозеландский стартап Manta5 представил на выставке CES в Лас-Вегасе водяной электровелосипед.
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