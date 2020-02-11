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вторник, 11 февраля 2020 12:20

Украинские электробайки будут использовать мексиканские полицейские

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Украинские электробайки будут использовать мексиканские полицейские
Максимальная скорость электробайка TopCop составляет 80 км/ч Фото: Delfast

Украинский стартап Delfast подписал соглашение с полицией в мексиканском городе Мехикали о передаче нескольких электрических велосипедов TopCop для их тестирования.

Правоохранители будут тестировать электробайки на улицах центральной части города, сообщается в пресс релизе стартапа.

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Без подзарядки TopCop могут преодолевать до 240 км. Максимальная скорость электробайка составляет 80 км/ч.

Велосипед оборудовали GPS-трекером и блокировкой электродвигателя. Дополнительно могут установить спецсигналы для полицейских, прицеп, радиокрепления или крепления для перевозки оружия или небольшого огнетушителя.

Новозеландский стартап Manta5 представил на выставке CES в Лас-Вегасе водяной электровелосипед.

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11
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