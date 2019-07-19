Украинцам открыли доступ к Вконтакте

Часть украинских провайдеров стала предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети Вконтакте.
Минимум два интернет-провайдера "Воля" и Dream line открыли доступ пользователям к запрещенной соцсети - пишет Обозреватель.
Жители Киева могут беспрепятственно зайти в соцсеть. Также многие уже сообщает о разблокировании Вконтакте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какими соцсетями чаще всего пользуются украинцы
Также открыли доступ к сайтам пропагандистских ресурсов "РИА Новости", ТАСС, НТВ и ряда других.
Суд в Великом Устюге Вологодской области, Россия, оштрафовал местного жителя Евгения Барсукова на 30 тыс. рублей по закону о неуважении к власти. Мужчина опубликовал комментарий о президенте России Владимире Путине в "ВКонтакте".
Комментарии