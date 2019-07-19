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пятница, 19 июля 2019 10:27

Украинцам открыли доступ к Вконтакте

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Украинцам открыли доступ к Вконтакте
Доступ к Вконтакте стал возможным в Украине. Фото: i.obozrevatel.com

Часть украинских провайдеров стала предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети Вконтакте.

Минимум два интернет-провайдера "Воля" и Dream line открыли доступ пользователям к запрещенной соцсети - пишет Обозреватель.

Жители Киева могут беспрепятственно зайти в соцсеть. Также многие уже сообщает о разблокировании Вконтакте.

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Также открыли доступ к сайтам пропагандистских ресурсов "РИА Новости", ТАСС, НТВ и ряда других.

Суд в Великом Устюге Вологодской области, Россия, оштрафовал местного жителя Евгения Барсукова на 30 тыс. рублей по закону о неуважении к власти. Мужчина опубликовал комментарий о президенте России Владимире Путине в "ВКонтакте".

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