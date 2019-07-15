Россиянина оштрафовали за комментарий в социальной сети

Россиянина оштрафовали на 30 тыс. За комментарий в социальной сети. Фото: Радио Свобода.

Суд в Великом Устюге Вологодской области, Россия, оштрафовал местного жителя Евгения Барсукова на 30 тыс. рублей по закону о неуважении к власти.

Мужчина опубликовал комментарий о президенте России Владимире Путине в "ВКонтакте".

Решение вынесли еще 9 июля. Поводом административного дела стал комментарий Барсукова в паблике "Великий Устюг Информ" 29 апреля, передает Радио Свобода.

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"37 лямов деревянных копеек. Чего судить человека, надо путина ****** к расстрелу приговорить и всех его ******", – написал Барсуков в комментарии к новости о том, что местного чиновника будут судить за разрешение на незаконную вырубку леса на 35,7 млн рублей.

Евгений Барсуков полностью признал вину.

В России 29 марта вступил в силу закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете. Нарушение наказывается штрафом до 100 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тыс. рублей.​