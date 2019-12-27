Удачно с первой попытки: в Китае запустили суборбитальную ракету-носитель

В Китае успешно запустили коммерческую суборбитальную ракету. Фото: Хinhuanet

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель, разработанную частной китайской компанией.

Об этом сообщает Хinhuanet .

Ракета Таньсо-1 разработала компания Space Trek. Запуск состоялся 25 декабря в 16:50 по пекинскому времени. Это стало первым полетом ракеты, впервые разработанной данной компанией.

Ракета успешно завершила полный маневренный полет и отделение обтекателя при высоком аэродинамическом давления.

Ракета может служить для различных целей: метеорологического наблюдения, тестирования микрогравитации и проверки грузоподъемности спутника.

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Правительство Китая приветствует участие частных компаний в деятельности космической индустрии. В стране по состоянию на декабрь 2018 насчитывалось более 60 частных компаний, работающих в области коммерческого освоения космоса.

Американская компания SpaceX в понедельник 16 декабря осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японско-сингапурским телекоммуникационным спутником.