Удачно с первой попытки: в Китае запустили суборбитальную ракету-носитель

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель, разработанную частной китайской компанией.
Об этом сообщает Хinhuanet .
Ракета Таньсо-1 разработала компания Space Trek. Запуск состоялся 25 декабря в 16:50 по пекинскому времени. Это стало первым полетом ракеты, впервые разработанной данной компанией.
Ракета успешно завершила полный маневренный полет и отделение обтекателя при высоком аэродинамическом давления.
Ракета может служить для различных целей: метеорологического наблюдения, тестирования микрогравитации и проверки грузоподъемности спутника.
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Правительство Китая приветствует участие частных компаний в деятельности космической индустрии. В стране по состоянию на декабрь 2018 насчитывалось более 60 частных компаний, работающих в области коммерческого освоения космоса.
Американская компания SpaceX в понедельник 16 декабря осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с японско-сингапурским телекоммуникационным спутником.
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