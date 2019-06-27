Теперь человека можно раздеть в один клик

Фото: tjournal.ru

Разработчик по имени Альберто создал приложение DeepNude, который обнажает женщин на фото с помощью технологий искусственного интеллекта.

При использовании приложения на фото, которое "раздели" возникает большой водяной знак, который закрывает большую часть результата работы алгоритма. Устранить его можно, если пользователь заплатит $ 50. Тогда остается только знак "Fake". Получить "чистое" изображение можно за $ 100.

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"Я не извращенец, я технологический энтузиаст. И продолжаю совершенствовать алгоритм. Я спрашивал у себя, правильно ли я поступаю. Но то же самое можно сделать и в фотошопе, просто за несколько часов, а у меня за 30 секунд. Это просто смешной эксперимент. Если у кого-то плохие намерения с этими фото, то я здесь ни причем. Если не я сделаю, то кто-то другой", - написал разработчик приложения Альберто.

Сейчас алгоритм раздевает только женщин. Если его применить к мужчинам, то на фото приложение может подставить женское тело. Альберто рекомендует использовать фотографии девушек, у которых уже обнаженная большая часть тела. Например, в купальнике или нижнем белье.

Приложение запустили 23 июня. Пока оно работает только на Windows и Linux.

Компания Adobe научила нейросеть очень точно отличать редактируемые фотографии.