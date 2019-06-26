Вовремя поймали: показали забавные кадры с котами

Фото: reckontalk.com

Коты — любимчики интернета. Этим пушистым созданиям даже делать ничего особенного не надо, чтобы стать звездами соцсетей. Одним своим видом они способны растрогать или рассмешить любого.

Подборку снимков, на которых котов удалось поймать в забавных позах и с забавным выражением мордочки, представил reckontalk.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Интернете нашли нового сердитого кота

Животные обладают естественной фотогеничностью. Чтобы получился удачный кадр, им даже не нужно стараться — все равно будут выглядеть мило и органично. Убедиться в этом позволит подборка фото домашних животных, способных позировать лучше настоящих инста-див.