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четверг, 10 мая 2018 11:36

Telegram будет собирать данные пользователей

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  Для Telegram создали первый сервис для собственной блокчейн-платформы. Фото: ТСН
Для Telegram создали первый сервис для собственной блокчейн-платформы. Фото: ТСН

Для Telegram создали сервис для собственной блокчейн-платформы.

Сервис получил название Telegram Passport и позволит пользователям мессенджера хранить свои персональные данные, информируют "Ведомости".

Для того, чтобы платформа идентифицировала пользователей, достаточно один раз загрузить необходимые документы в мессенджер. Затем через Telegram их можно будет мгновенно передавать сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри платформы, так и на основных сайтах сервисов.

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"Доступ к персональным данным и копиям документов останется только у пользователя - он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать", - сообщили на сайте telegram.org.

Telegram Passport сможет собирать данные паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах, а также просить пользователя сфотографироваться.

Судья Мещанського района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала мессенджера Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Это решение, скорее всего, стало первым применением такой статьи в русской истории.

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