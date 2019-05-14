Студент самостоятельно сделал байк, который заряжается от розетки

Фото: pedpresa.ua

20-летний хмельничанин Евгений Богачук собственноручно создал электробайк.

Электробайк парень делал в течение года. На моделирование изобретения потратил 4 месяца. На него отдавал всю стипендию, которую копил в течение 2 лет.

В комплектацию электробайка входит: 2 колеса, сигнал поворота, звуковой сигнал, фары, задние фонари и спидометр. Вес байка 58 кг, длина - 2 м. Максимум он разгоняется до 80 км/ч.

"Планирую поставить подножку, разработать вход для того, чтобы заряжать телефон от USB, а также настроить связь по GPS", - говорит Евгений Богачук.

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Самодельный байк отличается от велосипеда и обычных мотоциклов. Может разгоняться до больших скоростей, имеет электротягу и преодолевает большие расстояния.

"По сравнению с другими транспортными средствами, содержать изделие значительно дешевле. Ведь заряжаю я его от обычной розетки. К тому же благодаря небольшой мощности электродвигателя иметь водительское удостоверение для байка не нужно", - добавляет изобретатель.

Детали для байка парень заказывал из других областей Украины или Китая. Сегодня парень продает свое изобретение за $2,5 тыс.

В Днепре 3 мужчин превратили "Таврию" пикап на электрокар. Полное переоборудование стоило около 90 тыс. грн, которые окупятся уже через 1,5 года, а запас хода у машины составляет 150 км.