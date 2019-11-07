Стартовал турнир для киберспортсменов

В Украине стартовал Red Bull River Runes - национальный турнир по Dota 2. Лучшие игроки страны по иготам 8 отборочных онлайн турниров приедут на финал в Киев. Победитель получит право встретиться и потренироваться с игроком всемирно киберспортивной команды OG.

Для украинских геймеров Red Bull R1v1r Runes начнется с 8 отборочных турниров, которые в ноябре-декабре будут проходить онлайн на сайте оператора турнира - игровой медиа-площадке StarLadder. В каждом отборочном турнире будут определены 2 финалиста, которые и поедут на LAN-финал. Уже в Киеве 14 декабря все 16 участников будут сражаться за право поехать на встречу с игроком OG.

Регистрация на отборочные турниры открыта на сайте redbull.ua/riverrunes.

Автор: Red Bull Финал национального турнира Red Bull River Runes пройдет 14 декабря в Киеве

Мод Red Bull R1v1r Runes несколько отличается от классической Dota 2. Он нацелен на то, чтобы сделать игру более динамичной и интересной.

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Оба игрока начинают с Blink Dagger, Bottle, Observer Ward и курьером. Также оба начинают с 3 уровнем и всеми надлежащими способностями. На 15-й минуте игры под башнями обоих героев появится Divine Rapier, особенно ловкие игроки смогут не только получить свою, но и украсть рапиру оппонента. Другие аспекты игры остались классическими, так что изучать глобально игру заново не придется.

Киберспорт может войти в программу Олимпийских игр уже в 2024 году. Dota 2 и CS: GO являются одними из самых популярных кибердисциплин. Игровой процесс там построен на уничтожении противника.