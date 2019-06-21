Стало известно, когда украинская армия получит крылатые ракеты

Крылатая ракета "Нептун" Фото: Корреспондент

Государственные испытания комплекса крылатых ракет "Нептун" завершатся до конца 2019 года.

В течение следующих 2 месяцев в Украине должны испытать еще одну боевую систему - РСЗО "Ольха-М". Об этом 21 июня в Харькове сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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"2 недели назад мы завершили государственное испытание "Ольхи-Р ". Через 2 месяца должны провести испытания системы залпового огня и боеприпаса к нему "Ольха-М", - говорит Степан Полторак. - До конца года должны завершить государственные испытания ракетного комплекса "Нептун" и его примут на вооружение".

В министерстве надеются, что комплекс крылатых ракет "Нептун" войдет в государственной оборонный заказ и Вооруженные силы Украины получат первые комплекты нового вида вооружения с 2020-го.

В начале декабря 2018 года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун".