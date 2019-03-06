Создали сайт с паролями от WI-FI аэропортов мира

Сайт WiFox имеет пароли от WI-FI сети аэропортов по всему миру. Фото: moydom.media

Инженер по компьютерной безопасности Анил Полат создал сайт WiFox с паролями от WI-FI сети аэропортов по всему миру.

Аэропорты на сайте отмечены различными символами самолетов. Слева можно увидеть список с названиями сетей и их паролями, сообщает Boredpanda.

В некоторых местах бесплатный Wi-Fi доступен всем, а в других - только пассажирам первого и бизнес-классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основатель социальной сети сломал университетский сайт

Полат регулярно обновляет карту, где уже есть более 300 аэропортов, включенные даже LoungeWiFi сети.

Украинские разработчики не стоят на месте и несмотря на огромную конкуренцию выпускают интересные и полезные приложения. Лучшие украинские приложения 2018 года о кино, спорт, покупки, осознанное потребление.