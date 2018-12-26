Назвали лучшие украинские приложения 2018 года

Украинские разработчики не стоят на месте и несмотря на огромную конкуренцию выпускают интересные и полезные приложения.

Лучшие украинские приложения 2018 года о кино, спорт, покупки, осознанное потребление, передает "Новое время".

Fander

Это своеобразный Tinder, который подберет вам не пару, а кино на вечер. Принцип действия такой же, как и в социальной сети для знакомств. Вам предлагают карты с фильмами нет. Те, что вы уже видели, смахивает справа и оцениваете. Те, что не видели - слева, и отмечаете хотели бы посмотреть или нет.

Фото: Новое время

Основываясь на предпочтениях Fander все точнее подбирает фильмы, которые скорее всего вам понравятся.

Costless

Это сервис, который сравнивает цены на продукты во всех магазинах Украины. В нем есть корзина покупок, вкладка со всеми акциями, поиск, фильтры, менеджер дисконтных карт и сканер штрих-кодов. Также для пользователей приложения является система бонусов.

Фото: Новое время

В разработке функция, с помощью которой можно будет по программе укомплектовать корзину, отправить ее в магазин, приехать и забрать свои покупки.

TravelPost

Сервис отправки посылок вместе с путешественниками и попутчиками. TravelPost - это альтернатива традиционным почтовым перевозкам. В приложении вы указываете маршрут и цену доставки. Далее "курьер" находит вас и вы договариваетесь с ним о деталях сделки. Сервис поможет сделать доставку дешевле и удобнее, а путешественнику частично компенсировать расходы на дорогу.

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Сортуй

Эта программа поможет начать правильно сортировать мусор и расскажет, куда его потом можно сдать. С помощью сортируют можно определить, что с вашего мусора может быть переработано во второй раз, а точно пойдет на свалку.

В нем есть интерактивная карта, на которой указаны пункты приема пластика, бумаги, стекла, батареек, бытовой техники, одежды и любого другого мусора.

Также постоянно обновляются данные о региональных операторов сортировки и переработки вторсырья, которые принимают нестандартные вещи.

Shafa

Это программа популярного сайта Шкаф, на котором можно купить б/у и новые вещи дешевле, чем в магазине, а также продать одежду и аксессуары, которыми не пользуетесь. У него приятный дизайн, разделы для женщин, мужчин и детей, которые делятся на множество подкатегорий. В поиске есть фильтры по размерам, цене, бренду, состоянием товара, которые помогут сузить поиск до необходимого.

Фото: Новое время

BetterMe

Это целых три фитнес-приложения, которые сделали украинские разработчики Genesis. BetterMe: Weight Loss Workouts для женщин, BetterMen: Workout Trainer для мужчин и BetterMe: Calm, Sleep, Meditate - йога для всех.

В каждом из этих приложений разработаны несколько комплексов тренировок и упражнений с видео для занятий дома и в спортзале, для того чтобы держать себя в форме.

Фото: Новое время

Чтобы начать занятия, нужно указать цель тренировки, например, сбросить вес или набрать мышечную массу. Далее нужно указать свою текущую физическую форму и выбрать подходящую для вас диету.

Ассоциация горных проводников "Ровинь" запустила мобильное приложение "Самоспасатель". Его целью является повышение уровня безопасности граждан Львовщины, в том числе и детей с помощью современных методов и технологий для быстрого информирования и оперативного реагирования на чрезвычайные события, - сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.