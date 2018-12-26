Назвали лучшие украинские приложения 2018 года

Украинские разработчики не стоят на месте и несмотря на огромную конкуренцию выпускают интересные и полезные приложения.
Лучшие украинские приложения 2018 года о кино, спорт, покупки, осознанное потребление, передает "Новое время".
Fander
Это своеобразный Tinder, который подберет вам не пару, а кино на вечер. Принцип действия такой же, как и в социальной сети для знакомств. Вам предлагают карты с фильмами нет. Те, что вы уже видели, смахивает справа и оцениваете. Те, что не видели - слева, и отмечаете хотели бы посмотреть или нет.
Основываясь на предпочтениях Fander все точнее подбирает фильмы, которые скорее всего вам понравятся.
Costless
Это сервис, который сравнивает цены на продукты во всех магазинах Украины. В нем есть корзина покупок, вкладка со всеми акциями, поиск, фильтры, менеджер дисконтных карт и сканер штрих-кодов. Также для пользователей приложения является система бонусов.
В разработке функция, с помощью которой можно будет по программе укомплектовать корзину, отправить ее в магазин, приехать и забрать свои покупки.
TravelPost
Сервис отправки посылок вместе с путешественниками и попутчиками. TravelPost - это альтернатива традиционным почтовым перевозкам. В приложении вы указываете маршрут и цену доставки. Далее "курьер" находит вас и вы договариваетесь с ним о деталях сделки. Сервис поможет сделать доставку дешевле и удобнее, а путешественнику частично компенсировать расходы на дорогу.
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Сортуй
Эта программа поможет начать правильно сортировать мусор и расскажет, куда его потом можно сдать. С помощью сортируют можно определить, что с вашего мусора может быть переработано во второй раз, а точно пойдет на свалку.
В нем есть интерактивная карта, на которой указаны пункты приема пластика, бумаги, стекла, батареек, бытовой техники, одежды и любого другого мусора.
Также постоянно обновляются данные о региональных операторов сортировки и переработки вторсырья, которые принимают нестандартные вещи.
Shafa
Это программа популярного сайта Шкаф, на котором можно купить б/у и новые вещи дешевле, чем в магазине, а также продать одежду и аксессуары, которыми не пользуетесь. У него приятный дизайн, разделы для женщин, мужчин и детей, которые делятся на множество подкатегорий. В поиске есть фильтры по размерам, цене, бренду, состоянием товара, которые помогут сузить поиск до необходимого.
BetterMe
Это целых три фитнес-приложения, которые сделали украинские разработчики Genesis. BetterMe: Weight Loss Workouts для женщин, BetterMen: Workout Trainer для мужчин и BetterMe: Calm, Sleep, Meditate - йога для всех.
В каждом из этих приложений разработаны несколько комплексов тренировок и упражнений с видео для занятий дома и в спортзале, для того чтобы держать себя в форме.
Чтобы начать занятия, нужно указать цель тренировки, например, сбросить вес или набрать мышечную массу. Далее нужно указать свою текущую физическую форму и выбрать подходящую для вас диету.
Ассоциация горных проводников "Ровинь" запустила мобильное приложение "Самоспасатель". Его целью является повышение уровня безопасности граждан Львовщины, в том числе и детей с помощью современных методов и технологий для быстрого информирования и оперативного реагирования на чрезвычайные события, - сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.
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