Создали оригинальный дизайн держателей для телефона Pop Socket

Держатель для телефона Pop Socket

Любые защитные аксессуары для смартфонов влияют на их дизайн, увеличивая в размерах. Удерживать одной рукой гаджет становится сложно. Выручает держатель для телефона – компактное приспособление круглой формы из пластика. Основание аксессуара клейкое, что позволяет надежно фиксировать его на задней панели, чехле.

Удобство использования держателя для телефона Pop Socket

Аксессуар быстро получил распространение у владельцев смартфонов. Этому способствовали его многочисленные преимущества:

● Компактные размеры. Приспособление имеет диаметр 38 мм. В сложенном состоянии оно почти не меняет конфигурацию смартфона или чехла.

● Надежная фиксация. Клейкое основание не позволит гаджету случайно выскользнуть.

● Многоразовое использование. Клейкий слой не утрачивает своих свойств, поэтому поп-сокет можно переставлять на другие устройства.

● Универсальность. Аксессуар совместим с любой моделью смартфона. Поп-сокет оказался многофункциональным изобретением. Сегодня его используют разном качестве.

● Держатель. Диск выдвигается, образовавшийся стержень служит дополнительным элементом для захвата. Это упрощает переписку, интернет-серфинг, съемку селфи и запись видео.

● Подставка. Необходимо выдвинуть кнопку и зафиксировать гаджет на столе. Пригодится при просмотре видео, чтении книг, общении по интернет-связи.

● Крючок. Потребуется дополнительный элемент PopClip. Он позволяет фиксировать мобильник на вертикальных поверхностях – стенах, дверях, зеркалах. Можно удобно закрепить телефон на приборной доске автомобиля. Поп-сокет упрощает хранение наушников. Провод наматывается на аксессуар, благодаря чему снижается риск оборвать внутренние контакты или сильно запутать шнур.

Современный дизайн держателей для телефона Pop Socket

Популярным мобильный аксессуар стал не только благодаря своему удобству. Разработчики потрудились над дизайном Pop Socket. Из функционального дополнения кнопка превратилась в своеобразное украшение. Она позволяет владельцу персонализировать свой гаджет. Производители экспериментируют с цветовой гаммой аксессуара, украшают его верхний диск различными картинками, узорами, надписями. Посмотреть примеры изделий можно на сайте интернет-магазина BestBuy Case. Здесь представлены недорогие поп-сокеты следующих типов:

● Однотонные. Можно подобрать черные, синие, белые, розовые кнопки, или цвета металлик.

● Спортивные. Верхний диск оформлен под баскетбольный, футбольный, бейсбольный мяч. Есть отдельные варианты для поклонников гольфа.

● Патриотичные. Здесь изображается государственная символика – флаг, герб.

● Абстракции и мандалы. Узоры привлекают внимание сложностью исполнения, интересным сочетанием оттенков.

● Брендовые. На поверхность Pop Socket наносят эмблемы соцсетей, музыкальных лейблов, известных производителей спортивных товаров.

Мраморные, монохромные, блестящие – коллекции поп-сокетов регулярно пополняются оригинальными вариантами. Популярностью пользуются изделия с забавными принтами – на них помещают смайлики, фразы из сети.

Благодаря своему разнообразному оформлению аксессуары становятся новым средством самовыражения. С их помощью можно выразить свою индивидуальность.