Сотрудники Huawei работали с китайскими военными

Сотрудники Huawei работали над исследовательскими проектами с китайскими военными Фото: www.rbc.ua

Некоторые работники компании Huawei долгое время работали над исследовательскими проектами в партнерстве с китайскими военными.

Такие данные свидетельствуют, что связи компании были значительно более тесными, чем утверждал ее производитель.

"За последние 10 лет работники Huawei объединили усилия с различными органами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как минимум по 10 исследовательских проектах, охватывающих искусственный интеллект и радиосвязь", - сообщает агентство Bloomberg.

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Некоторые проекты имели отношение к разработкам технологий, которые бы определяли и классифицировали эмоции человека из видеороликов в интернете. Кроме этого, эксперты Huawei вместе с сотрудниками Оборонного научно-технического университета НОАК занимались разработкой спутниковых систем сбора изображений Земли и географических координат.

В компании сообщают, что не знали, что ее сотрудники публиковали любые данные об исследовании.

"Huawei не ведет любые НИОКР в сотрудничестве или партнерстве с институтами, связанными с НОАК", - сказал представитель Huawei Гленна Шлосс.

17 мая Минторг США внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.