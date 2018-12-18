Согреет и обнимет - как выглядит робот-пингвин

Робота-пингвина из искусственным интеллектом создала в Японии компания-стартап Groove X. Он запрограммирован дружить с детьми и следить за ними в доме.

Робота назвали Lovot - смесь "любви" и "робота". Его создали выпускники робототехнического подразделения SoftBank Group Corp. Он не сможет помочь в домашних делах, но умеет дарить внимание и раскрывать теплые чувства собственника.

Работа создали для того, чтобы он радовал своего владельца. Фото: reuters.com

Внешне машина напоминает пингвина с мультяшными человеческими глазами и имеет сменные наряды. Чтобы взаимодействовать с окружающей средой, использует искусственный интеллект. Предназначен для имитации приверженности пользователя. С роботом можно согреться и уснуть вместе - он тоже автоматически переходит в режим сна.

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Работа создали для того, чтобы он радовал своего владельца. Фото: reuters.com

Также робот будет следовать за владельцем, если его позвать. Выполняет только простые задачи - наблюдение за ребенком или домом с помощью камеры, в которой пользователи могут получить доступ через мобильное приложение.

Робот стоит около $3,1 тыс.

Стокгольмский стартап Furhat Robotics создал робота для обучения сотрудников. Разработка поможет научиться общаться с недовольными клиентами и сообщать им неприятные новости.