Snapchat тестирует новую функцию

Мультимедийное мобильное приложение обмена фотографиями и видео Snapchat начал тестировать новую функцию Cameos, что позволяет вставлять лица людей в видеошаблоны.
Snapchat Cameos - это альтернатива Bitmoji для быстрой передачи эмоций, реакций или глупых ситуаций в сообщениях Snapchat, сообщает TechCrunch.
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Для использования функции нужно сделать селфи и выбрать "мужское" или "женское" тело. После приложение адаптирует лицо под видео и добавляет на статическую фотографию эмоции.
Глобальный запуск Snapchat Cameos на Android и iOS ожидается 18 декабря. Сейчас приложение могут протестировать некоторые французские пользователи.
Vous avez Cameo sur snap ou je suis la seule? Je pleure de rire pic.twitter.com/G7E3ZKAilz— Aca (•‿•) (@toddflanderrs) 7 грудня 2019 р.
Snapchat создан Эваном Шпигелем, Бобби Мерфи и Фрэнком Брауном во время обучения в Стэнфордском университете.
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