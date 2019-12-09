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понедельник, 09 декабря 2019 17:25

Snapchat тестирует новую функцию

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Автор: TechCrunch
 

Мультимедийное мобильное приложение обмена фотографиями и видео Snapchat начал тестировать новую функцию Cameos, что позволяет вставлять лица людей в видеошаблоны.

Автор: TechCrunch
 

Snapchat Cameos - это альтернатива Bitmoji для быстрой передачи эмоций, реакций или глупых ситуаций в сообщениях Snapchat, сообщает TechCrunch.

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Для использования функции нужно сделать селфи и выбрать "мужское" или "женское" тело. После приложение адаптирует лицо под видео и добавляет на статическую фотографию эмоции.

Глобальный запуск Snapchat Cameos на Android и iOS ожидается 18 декабря. Сейчас приложение могут протестировать некоторые французские пользователи.

Snapchat создан Эваном Шпигелем, Бобби Мерфи и Фрэнком Брауном во время обучения в Стэнфордском университете.

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Дата
09
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