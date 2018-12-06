Считали "немецким обычаем" - самые интересные факты о гирляндах

123 года назад впервые засветилась электрическая гирлянда перед Белым домом в американском Вашингтоне.

Гирлянды - одна из самых популярных рождественских и новогодних украшений во всем мире.

Gazeta.ua подготовила подборку самых интересных фактов о электрической гирлянде.

1. С гирляндой связана легенда. Когда на свет появился Иисус, пальма, маслина и елка собрались, чтобы его поздравить. В маслины и пальмы были плоды, которые они могли преподнести Христу как дар, а у елки не было ничего, кроме колючей хвои и липкой смолы. Маслина и пальма высмеяли елку. За тем, что происходит наблюдал ангел, он сжалился над скромной елкой, махнул рукой, и с неба на колючие ветви опустилась звезда, рассыпавшись по всему дереву множеством ярких огней. До сих огоньков потянулись руки Иисуса.

2. Считают, что идея первой электрической гирлянды пришла американскому телеграфисту Ральфу Моррису. С начала 1807-х годов на телефонных пультах использовали нити небольших сигнальных ламп. Моррис придумал украшать такими нитями новогоднюю елку. Авторство электрической гирлянды приписывают и помощнику знаменитого изобретателя Томаса Эдисона Эдварду Джонсону. В 1882 году он раскрасил в красный, синий и белый цвета 80 маленьких ламп и соединил их вместе. Джонсон собрал журналистов на представление изобретения, но электрическая гирлянда никого не заинтересовала.

Идея первой электрической гирлянды пришла американском телеграфисту Ральфу Моррису. Фото: Википедия

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3. Первые электрические гирлянды изготавливали вручную. Стеклянные шарики для ламп выдували вручную. Сначала все детали продавали отдельно. Первым производителем полностью готовых к использованию электрических гирлянд стала американская корпорация General Electric.

4. В Советском Союзе электрические гирлянды появились только в 1938 году. Это связано с тем, что во времена Первой мировой войны гирлянду осуждали как "немецкий обычай", а после Октябрьской революции рождественские и новогодние праздники запретили. Одетые новогодние елки появились только после 1935 года.

5. Сегодня широкое распространение получили светодиодные гирлянды. Отличие диода от лампы в том, что он излучает конкретный цвет - красный, синий, желтый, белый, оранжевый, зеленый или фиолетовый. Основной характеристикой надежности светодиодных гирлянд является ее срок службы. Наиболее "долгоиграющей" являются красные и желтые светодиодные гирлянды, которые могут прослужить до 90 тыс. ч с незначительным уменьшением яркости светового потока, а наименьший срок службы в белых светодиодных лампочек, они прослужат в среднем 50 тыс. ч.

В украшении елки важны не только игрушки, но и умение их размещать. О секретах новогоднего декор рассказала совладелица сети магазинов декора Светлана Сабри.