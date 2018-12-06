Елка горела огнями и крутилась - какой была первая гирлянда

Первая электрическая гирлянда украсила елку в американском Вашингтоне перед Белым домом 123 года назад. К этому елки украшали свечами, что противоречило правилам пожарной безопасности.

Авторство изобретения первой гирлянды считают спорным. Первым изобретателем называют американца Эдварда Джонса в 1882 году. Его гирлянда состояла из восьмидесяти лапмочок. Она была трех цветов - синий, красный и белый. Гирляндой Джонс украсил свою домашнюю елку, она горела огнями и крутилась.

Первую елочную гирлянду мир увидел в конце ХІХ века. Фото: bolshoyvopros

В качестве второго претендента на изобретение гирлянды называют Ральфа Морриса в 1895 году. Он был телефонистом и часто наблюдал за мигающие лампочками на своей работе. Решил такими же огоньками украсить новогоднюю елку. В этом же 1895 году, украшенная гирляндой елка появилась у Белого Дома.

Вперше на вулиці ялинку прикрасили гірляндою у Вашингтоні перед Білим Домом у 1895 році. Фото: bolshoyvopros

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В 1938 году начали выпускать первую в Советском Союзе электрическую гирлянду: ЁГ-1. Гирлянду сделали из двух параллельных цепей по десять 13-вольтовых лампочек с колбами в виде конуса, раскрашенных в красный, желтый, сине-фиолетовый, зеленый цвета.

Для создания сказочного уюта достаточно украсить дом новогодними безделушками. Праздничные венки и декоративные подушки с новогодние узорами умело подчеркнут праздничную тематику. Большой выбор наклеек с легкостью поможет превратить и украсить окна. Форму можно выбрать снежок и снеговиков.