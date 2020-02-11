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среда, 12 февраля 2020 05:25

Samsung представит еще один гибкий смартфон

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Samsung представит еще один гибкий смартфон
Galaxy Z Flip - второй гибкий смартфон от Samsung после Galaxy Fold Фото: www.techradar.com

11 февраля южнокорейская компания Samsung представила в американском Сан-Франциско гибкий смартфон Galaxy Z Flip.

Устройство станет вторым гибким смартфоном Samsung после выпуска Galaxy Fold, сообщает Yonhap.

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Новый телефон будет открываться вертикально. Часть устройства с дисплеем будет из стекла вместо обычного пластика. Размер экрана Galaxy Z Flip составит 17 см.

Кроме новинки, Samsung представила несколько флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S20 - Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra.

Компания Samsung запатентовала колонку с гибким дисплеем.

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